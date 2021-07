Il consigliere della, Mario, intervenuto alla trasmissione radio "Il Sogno Nel Cuore", ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi allo stadio a partire dall'inizio della prossima stagione: " Il consiglio federale ha l’idea di provare a riaprire gli stadi con quante più persone possibile, ovviamente mantenendo altissimo il livello di sicurezza. Aspettiamo indicazioni dal Governo, per ora non c’è un protocollo, ma quasi sicuramente sarà necessario il green pass. Il presidente Gravina si confronterà con le istituzioni per trovare una soluzione, perché purtroppo, al momento, girano pochissimi soldi".