Dal capo dei medici della FIFA arriva un'ipotesi decisamente singolare. A causa dell'emergenza coronavirus, Michael D'Hooghe ha proposto di sanzionare con un cartellino giallo qualsiasi calciatore che provi a sputare in campo: un pericolo per la salute di tutti. "E' una pratica diffusa in questo sport e non è molto igienica - ha dichiarato al Telegraph il capo del comitato medico della Fifa -. Quando si ricomincerà a giocare andrà evitata al massimo. La questione è come proibirla. Forse chi sputa potrebbe essere ammonito. Sputare potrebbe essere il veicolo di contagio del Coronavirus, dato che la saliva potrebbe rimanere sul campo per diverse ore".