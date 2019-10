Your browser does not support iframes.

Applausi. Ovunque e comunque. Perché quella di Ronaldo è un'impresa sportiva come pochissime: ha totalizzato 700 gol in carriera. Così suddivisi: 5 con lo Sporting di Lisbona, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 32 con la Juventus e 95 con il Portogallo. Una cavalcata stratosferica che l'ha portato a siglare una rete fondamentale per la sua storia, ma non per quella dei lusitani: dalla gara contro l'Ucraina, CR7 e compagni sono ugualmente usciti con le ossa rotte. C'è però da festeggiare, celebrare, inchinarsi davanti al mito. Lo fanno tutti, sui social. Nella gallery dedicata, vi riportiamo i commenti di Fifa, Uefa, quotidiani e semplici tifosi.