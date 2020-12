Dal sito Juventus.com



Stasera alle 20.45 la Juventus di Mister Andrea Pirlo affronterà in trasferta il Parma, nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A.



La squadra di Fabio Liverani si presenta a questo appuntamento, il penultimo del 2020, con 12 punti e il quattordicesimo posto in classifica, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Gli emiliani, dopo un inizio di stagione con soli 3 punti conquistati dopo quattro giornate di campionato, ne hanno ottenuti 9 nelle successive otto e sono imbattuti da quattro turni.



Nell’ultima giornata di campionato il Parma è uscito con 1 punto dalla sfida interna contro il Cagliari che si è conclusa a reti inviolate. Si tratta del terzo 0-0 consecutivo al “Tardini” dopo quelli contro Benevento e Fiorentina.



L’ALLENATORE: FABIO LIVERANI



Quella attuale è la seconda stagione consecutiva, da allenatore, per Fabio Liverani in Serie A, dopo la breve e sfortunata parentesi con il Genoa nella stagione 2013/2014. Terminata l’esperienza del campionato scorso sulla panchina del Lecce, per il tecnico è iniziata una nuova avventura. Sono stati tre gli anni passati da Liverani alla guida dei pugliesi, con i quali ha ottenuto due promozioni consecutive, dalla Serie C (vinta) alla serie B e dalla serie cadetta alla Serie A.



Con il Parma il primo impatto non è stato semplice, ma dopo un avvio complicato la squadra ha iniziato a ottenere risultati in sequenza anche su campi difficili e i due pareggi di San Siro, entrambi per 2-2, lo dimostrano.



Nelle ultime otto giornate la squadra di Liverani ha perso soltanto una gara, in trasferta contro la Roma (3-0). In questa inversione di tendenza c’è sicuramente la mano dell’allenatore che ha puntato molto sulla duttilità della sua rosa e ha iniziato a cambiare con più frequenza la disposizione in campo dei suoi giocatori in base agli avversari che si è trovato di fronte. Da inizio campionato, infatti, Fabio Liverani ha utilizzato cinque differenti moduli di gioco. Nelle ultime quattro partite, che hanno portato agli emiliani 6 punti, la metà di quelli che hanno attualmente in classifica, il modulo più utilizzato è stato il 4-3-3.



I NUMERI IN CAMPIONATO



Sono soltanto 12 le reti messe a segno dal Parma fino a questo momento. La squadra di Liverani, insieme a Fiorentina e Genoa, ha il secondo peggiore attacco del campionato, dopo il Crotone (fermo a 10 marcature).



Il capocannoniere degli emiliani è Gervinho con 4 reti, tutte messe a segno in trasferta contro Inter (2) e Genoa (2). Seguono Hernani con 3 e Kurtic con 2, entrambi marcatori nell’ultima partita in cui il Parma è andato a segno (nel 2-2 contro il Milan).



Passando alla fase difensiva, i gialloblù hanno la decima difesa del campionato con 19 reti subìte, 9 di queste, però, le hanno incassate nelle prime quattro giornate. Nelle successive partite, eccezion fatta per il 3-0 contro la Roma, hanno chiuso con al massimo due reti al passivo e in tre occasioni (tutte in casa) hanno mantenuto la porta inviolata.