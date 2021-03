Una serata per sfiorare il cielo con un dito, per raggiungere quell’estasi data dall’impresa sportiva. La Juventus domani è determinata a rimontare il Porto, in vantaggio nel parziale degli ottavi di finale di Champions League per 2-1, grazie alla vittoria maturata al Do Dragao. Pirlo e squadra hanno ritrovato certezze dopo la bella vittoria contro la Lazio, che ha infuso fiducia e rabbia agonistica ai bianconeri, pronti ad esploderla allo Stadium. Non si tratta di una rimonta impossibile anche se le insidie sono dietro l’angolo, ma uno sguardo rapido al passato non può fare altro che galvanizzare la Juve, senza neanche andare troppo lontano…



