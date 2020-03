Sarrì si, Sarri no. I tifosi della Juventus si dividono tra chi vorrebbe confermare l'allenatore anche per la prossima stagione e chi vorrebbe vedere qualcun altro su quella panchina. “Dopo quasi un anno ancora non si vede il suo gioco” accusano questi ultimi, “Sì, ma è ancora in corsa per tutte le competizioni” replicano gli altri.. L'allenatore ha un contratto di tre anni ma in questo momento è tutto stand by e parlare di futuro resta complicato.- Noi abbiamo provato a ipotizzare come sarebbe la Juve con l’eventuale partenza di Sarri e l’arrivo di un altro allenatore., per esempio? Intanto cambierebbe il modulo:come marchio di fabbrica. De Ligt e Chiellini ai lati di…. Sì dai, perché no. Lì al centro della difesa, da leader. E Bonucci? Sul mercato. Cuadrado e Alex Sandro avanzano di qualche metro con Bentancur play in regia al posto di Pjanic. Altri due bianconcelesti nel ruolo di mezz’ali:(obiettivo reale della Juve) e. La coppia d’attacco formata da Dybala e Ronaldo. Intoccabili. Vi piacerebbe questa Juve? Rispondete nel nostro post Instagram qui sotto.