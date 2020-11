La Juve rigenera. Trasforma. Chi arriva in bianconero si migliora. Non è un'equazione matematica, ma com'era quella storia dei tre indizi che fanno una prova? Morata, Rabiot e Arthur. Uno in fila all'altro. Tre giocatori considerati in crisi e con mille difficoltà nei loro precedenti club, ridimensionati e secondo qualcuno addirittura "finiti". Non per la Juve però, che dietro a situazioni complicate ha sempre visto una luce. Li ha seguiti, studiati, ha annusato l'affare e zac, colpo affondato. Portando a Torino - in momenti diversi - tre giocatori che volevano cambiare aria e in cerca di riscatto. Spesso a fare la differenza sono le motivazioni, se poi si uniscono a qualità e tecnica ecco i risultati. Ieri giocatori in crisi, oggi rinati grazie alla 'cura Juve'.



Sfoglia la gallery per vedere i giocatori rigenerati, caso per caso