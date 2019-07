Finalmente uniti. Anzi, riuniti. Sì, perché Cristiano Ronaldo e Sarri si erano già incontrati, ancor prima dell'abbraccio di questa mattina alla Continassa, dove il portoghese è rientrato per prepararsi alle visite mediche di giornata. Una chiacchierata veloce, quella di oggi, che ha confermato le buone sensazioni avute in quei giorni in Costa Azzurra. Lì dove il tecnico, senza aver perso nemmeno un giorno, ha raggiunto il fuoriclasse portoghese in vacanza: non è stato necessario salire su un altro aereo privato per andare fino a Costa Navarino in Grecia, CR7 aveva accolto il suo nuovo tecnico sul proprio yacht per l'occasione attraccato nelle acque extralusso di Villefranche-sur-Mer in Costa Azzurra. Stamattina, altro giro di giostra. Pronti, stavolta insieme, a fare la storia.