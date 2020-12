Domani sera la Juventus scenderà in campo al Tardini, contro il Parma, con il solo obiettivo di tornare a Torino con i tre punti in tasca. Perdere nuovamente punti renderebbe sempre più complicata la corsa al primo posto. Secondo quanto riporta l'inviato dalla Continassa di Sky Sport, Giovanni Guardalà, Pirlo potrebbe affidarsi a forze fresche: "Nel pomeriggio ci sarà l'allenamento e potremo saperne di più. In ogni caso, Pirlo dovrebbe effettuare delle turnazioni. Quindi, dovremmo rivedere Dybala in campo e forse anche Ramsey. Per Cuadrado potrebbe esserci un turno di riposo".