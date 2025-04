Dalla Continassa, due Primavera aggregati: di chi si tratta

2 ore fa



La Juventus continua a preparare la sfida contro il Bologna in programma domenica sera al Dall'Ara con importanti assenze. Oltre agli infortunati Koopmeiners e Vlahovic ancora non sono rientrati in gruppo, Tudor non potrà contare su Yildiz, squalificato, e Kelly.



Per questo motivo l’allenatore bianconero ha chiamato alcuni giocatori della Juventus Next Gen e della formazione Primavera nell’allenamento odierno: Gil Puche, Adzic, Semedo e Citi dall’U23 oltre a Nisci e Biliboc per quanto riguarda l’Under20.