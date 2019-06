"James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, e senza un posto al Real Madrid, il colombiano andrà in prestito al Napoli". Lo riporta Espn Colombia che dà per fatto l'affare tra il numero 10 e il club azzurro, con il Real Madrid che nelle scorse ore ha aperto alla formula gradita dai partenopei, il prestito con diritto di riscatto. Carlo Ancelotti lo ha scelto, Jorge Mendes, procuratore del colombiano, si è mosso. In caso di riscatto un quinquennale da circa 5,5- 5,8 milioni a stagione, più bonus di facile realizzazione.