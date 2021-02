2









Zhang Jindong, proprietario dell'Inter e padre di Steven, presidente del club, negli scorsi giorni si è detto preoccupato per la situazione delle varie aziende. Lo stop imposto dal governo di Pechino ha costretto Suning a tagliare i rubinetti, riducendo in maniera netta gli investimenti per l'Inter.



Una situazione che preoccupa anche per l'altro club di proprietà della famiglia Zhang, lo Jiangsu, vincitore del campionato nella scorsa stagione. Come rivela Titan Sport, Zhang è alla ricerca di acquirenti e sta valutando anche una compartecipazione con altri partner. A livello sportivo, intanto, il club attende novità. E ancora news sull'inizio del ritiro non ci sono. ​I giocatori del Suning FC (che intanto ha cambiato nome, togliendo Suning) "non hanno idea" di quando riprenderà la stagione: una situazione che Titan Sport definisce "preoccupante". Possibile, inoltre, il cambio di città, con l'allontanamento da Nanchino.