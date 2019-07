La stagione di Juan Cuadrado è terminata con l'eliminazione della sua Colombia, tra le grandi favorite per la vittoria finale, a sorpresa nei quarti di finale di Copa America. Fatali i calci di rigore contro il Cile, dopo aver dominato un girone in cui i Cafeteros hanno sconfitto anche l'Argentina di Paulo Dybala. Se la Joya, guardando al prossimo anno con la Juventus, sembra aver guadagnato a tutti gli effetti la fiducia di Maurizio Sarri, Cuadrado è invece tornato con forza nella lista dei possibili partenti in queste ultime ore. I bianconeri devono, per forza di cose, far cassa, soprattutto dopo che verrà chiuso l'affare Matthijs de Ligt con l'Ajax. E per il colombiano è arrivata, direttamente dalla Cina, un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro dallo Shanghai Shenhua. LA JUVE HA DECISO - Il club bianconero sembra essersi convinto della bontà della cessione, soprattutto a una cifra comunque importante per un calciatore reduce da una stagione ai margini, a causa dell'infortunio che lo ha tenuto ai box praticamente da fine 2018 ad aprile inoltrato. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2020 e l'ipotesi cessione è approvata dalla Juventus, ma resta da valutare la volontà di Cuadrado, che ancora non ha accettato la proposta da 10 milioni di euro netti a stagione in arrivo da Shanghai, come riportato da Calciomercato.com. Da jolly per Sarri, così come lo era stato in queste ultime stagioni con Massimiliano Allegri, alla cessione in Asia: il futuro di Cuadrado può cambiare, e in fretta.