Mentre sul campo l'Inter sta viaggiando in testa alla classifica della Serie A, la società sta vivendo un momento molto particolare, con la prossima cessione da parte di Suning. Volendo fare un paragone con una griglia di partenza di Formula 1, in prima fila ci sono due fondi. Oltre a Bc Partners, infatti, il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un approfondimento su un'altra realtà: "Il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita ha sede nella capitale Riad. È tra i più grandi fondi sovrani del mondo, con un patrimonio totale stimato di 347 miliardi di dollari ed è stato fondato allo scopo di investire per conto del governo saudita. A gestire le operazioni c'è Yassir Al Rumayyan, che amministra un portfolio, al momento, costituito da circa 200 differenti asset (comprese quote di Boeing, Facebook e Disney). Tra le sue aree di azione ci sono trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento. Ed è proprio qui che si inserirebbe l'interesse per l'Inter".