Siamo solo all'inizio della stagione ma la settimana che si apre oggi è importante per la Juve, verrebbe da dire quasi decisiva. I bianconeri di Maurizio Sarri devono trovare la prima vittoria in Champions League dopo il pareggio esterno contro l'Atletico Madrid. Un punto buono, quello raccolto al Wanda Metropolitano, ma allo StadiumI tedeschi hanno perso la prima partita contro la Lokomotiv ma in "Bundes" stanno andando fortissimo (sono a -2 dalla capolista Bayern Monaco). Ci sarà in campo anche l'obiettivo bianconero Havertz. La squadra, insomma, non può essere sottovalutata anche perché nel girone è ovviamente ancora tutto in bilico.A seconda di come andrà martedì sera, poi, ci sarà un certo tipo di avvicinamento alla partita di domenica contro l'Inter. La prima sfida scudetto, già decisiva, anche se arriva ai primi di ottobre. La squadra di Conte e Marotta è già due punti sopra i bianconeri, a punteggio pieno dopo sei partite di Serie A. Anche per questo una sconfitta a San Siro sarebbe un problema non da poco per la Juve di Sarri., sia da una parte che dall'altra. L'inizio di stagione dei bianconeri è stato ottimo. I risultati ci sono, il gioco cresce. Quella che si apre oggi, però, è la prima vera settimana decisiva per la Juve e per Sarri.