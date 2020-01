di Alessio Salerio

Come ogni primo giorno dell'anno che si rispetti, è tempo di stilare i buoni propositi per i successivi 365 giorni. La Juventus ne ha e parecchi, tra campo e mercato, per un 2020 che potrebbe regalare incredibili soddisfazioni, così come pazzesche delusioni. Sulla strada verso il nono scudetto consecutivo, il primo dell'era Maurizio Sarri, c'è un Antonio Conte agguerrito al primo anno sulla panchina dell'Inter. Sulla strada verso il ritorno alla gloria in Champions League, invece, il primo ostacolo è il Lione, poi la strada si dovrebbe fare ancora più accidentata, in caso di passaggio del turno. E poi il mercato, per dare a Sarri una squadra a lui ancor più funzionale e per ridare smalto all'operato di Fabio Paratici, messo in crisi dalle mancate cessioni in estate e finito sul banco degli imputati dopo un avvio di stagione tra gioie e dolori.



Campo e mercato, record e rinascite: i dieci buoni propositi per il 2020 della Juventus nella nostra gallery dedicata.