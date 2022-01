Ultime dalla Catalogna, sul fronte Alvaro Morata. Secondo quanto riporta il giornalista Gerard Romero, che segue da vicino le vicende del Barcellona, si sarebbe complicata la trattativa per portare il 9 della Juventus in blaugrana. Infatti, la Juventus non sarebeb convinta di lasciar partire il calciatore e, da parte sua, l'Atletico Madrid porrebbe condizioni piuttosto complicate, per il Barcellona, per spostare Morata da Torino alla Catalogna.