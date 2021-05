La Juventus e il Barcellona sono società dagli ottimi rapporti di mercato. Intanto sono tra i tre club (insieme al Real Madrid) che al momento sono rimasti irriducibili nel voler portare avanti il progetto SuperLega. E l'estate scorsa hanno concluso l'affare Pjanic-Arthur che ha permesso a entrambi di mettere a bilancio golose plusvalenze. A tal proposito, la radio catalana RAC1 rivela che la Juve e il Barça sono al lavoro per un nuovo clamoroso scambio a centrocampo: ritorno di Pjanic in bianconero, partenza di Bentancur per la Catalogna!