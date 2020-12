1









Nel giorno in cui dal Coni arriverà la sentenza sul ricorso del Napoli per una partita contro la Juventus non giocata per una "causa di forza maggiore" rappresentata da un controverso divieto della Asl, proprio dalla Campania arriva la notizia del rinvio di Juve Stabia-Casertana di Serie C Girone C: si sarebbe dovuta disputare domani, ma la Lega Pro, in seguito anche allo spiacevole spettacolo di Casertana-Viterbese di domenica (la squadra di Caserta ha giocato in 9 causa focolaio covid), ha disposto il rinvio della partita.



IL COMUNICATO - "La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto - dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana; - della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria Locale di Caserta – Regione Campania – Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Juve Stabia-Casertana, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, venga rinviata a data da destinarsi."