In un'intervista concessa in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex difensore di Chelsea e Napoli, Samuele Dalla Bona, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla decisione della Juve di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala.



'Dybala mi è sempre piaciuto e sinceramente non riesco a capire quali siano le motivazioni che hanno spinto la Juve a prendere questa decisione. Ha 28 anni e avrebbe pututo continuare ancora il ciclo in bianconero'.