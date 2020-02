L'ex calciatore Samuele Dalla Bona ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del nuovo acquisto dell'Inter Christian Eriksen. Ecco le sue parole: "Il colpo non si discute, è un ottimo giocatore, ma secondo me Vidal sarebbe stato ancora meglio per le sue qualità. Resta comunque un grande acquisto. Speriamo si inserisca subito perché non è facile entrare nella testa di Conte. E secondo me Conte lo metterà sicuramente come interno, ma può essere impiegato anche come trequartista. I piedi sono ottimi, è in grado sia di fare assist che di segnare. Attaccante? No".