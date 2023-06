Sicuramente dalle poche certezze che la Juventus ha dimostrato di avere in questa stagione. Una di queste è rappresentata da quella difesa che ha spesso convinto. Quella composta da Gleison, Federico. Solidità, grinta e cuore a disposizione di Massimiliano Allegri in questa stagione. Sono proprio questi i punti saldi da cui si deve partire per guidare la rinascita della Juventus.Chi ha scalato le gerarchie è certamente Federico, con il salto dalla Serie B e una prima metà di stagione in cui è stato utilizzato pochissimo il difensore non si è mai dato per vinto ed ha sempre continuato a lavorare allenamento dopo allenamento, crescendo e conquistandosi così quella Juve che tanto aveva sognato. A coronamento del sogno quei due gol in Europa League. Gleisonè arrivato dal Torino in estate, strappato in extremis all'inter, un avvio poco convincente ma anche lui è cresciuto sempre più fino a guadagnarsi il posto da titolare in questa Juve.Chiamato ad essere il capitano della Juventus viste le numerose assenze di Bonucci è stato Danilo. Ha mostrato sempre di essere un leader, anche con le parole riservate spesso al post partita. Ormai è un pilastro di questa Juventus.