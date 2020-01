Dall'Uruguay è arrivato un nuovo nome per la fascia della Juventus: si chiama Matias Vina, uruguaiano classe '97 del Nacional. Sul treno corre come una fascia, all'occorrenza può giocare anche al centro. Contratto rinnovato alla fine della scorsa stagione, ha il contratto in scadenza nel 2021 e in questa stagione ha totalizzato 47 presenze, 5 gol e 6 assist.