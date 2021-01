1









Era l'estate del 2018 quando diversi club si erano convinti a creare la squadra B. L'Under 23, è stata creata. Una sorta di succursale dove mettere quei giocatori troppo grandi per la Primavera ma ancora senza esperienza per la prima squadra. In tanti ne hanno parlato, soltanto la Juventus l'ha fatta davvero. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La possibilità di fargli disputare un campionato professionistico come la Serie C e il fatto di vederli crescere in casa sta facendo la differenza. Andrea Pirlo sta portando avanti un lavoro iniziato due anni e mezzo fa con un lavoro pianificato nei minimi dettagli e lo sguardo rivolto al futuro. Tanti i giovani che dalla nascita dell'Under 23 hanno debuttato nella Juventus dei grandi, sfoglia la gallery per scoprire chi sono i dieci che hanno trovato più spazio.