DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Tradizionalmente, Verona è un campo difficile per la Signora. Anche in stagioni non particolarmente brillanti per i padroni di casa, la Juve ha fatto fatica a uscire dal Bentegodi con una vittoria. E questa foto, dove in tanti si contendono il pallone, anche se fa riferimento alla gara dell'anno scorso – terminata 1-1 – può essere illustrativa dei tanti Verona-Juventus giocati nel corso del tempo.[_J014464_2020021111629208]UN CAPOLAVORO NON BASTA



Tra le partite più problematiche della Juventus a Verona c'è senza ombra di dubbio quella di due anni fa. E lo è perché i bianconeri sembrano averla indirizzata per il verso giusto dopo l'ora di gioco, grazie a una rete capolavoro di Cristiano Ronaldo. Ma il vantaggio è solo momentaneo: il Verona – guidato all'epoca da Juric – riesce a capovolgere il risultato con i gol di Borini e di Pazzini su calcio di rigore.

ABBRACCIO E 3 GOL



Un unico abbraccio per racchiudere il significato della serata. Blaise Matuidi corre felice e Paulo Dybala prova a fermarlo. Siamo nelle battute iniziali dell'ultimo Verona-Juventus vinto dai bianconeri, nel 2017-18: il francese sigla la rete del vantaggio, raccogliendo un pallone calciato da Gonzalo Higuain e respinto da un legno. Dopo il pareggio di Caceres, tocca alla Joya fare la differenza. E lo fa con una meravigliosa doppietta inventata con il piede destro.

L'ULTIMA DI TOTO'



I due eroi azzurri di Italia '90 – Salvatore Schillaci e Roberto Baggio – impegnati in un Verona-Juventus di fine campionato, quello del 1991-92. Una partita pazza, chiusa col risultato finale di 3-3, nella quale il 10 bianconero firma il suo diciottesimo gol di quel campionato. Per la coppia è l'ultima gara che li vede insieme in azione: Totò è destinato a passare all'Inter e – successivamente – a fare un'esperienza in Giappone.

LA RIVALITA' DEGLI ANNI '80



Renato Buso contro Antonio Di Gennaro in Verona-Juventus del 1986-87. Sono questi gli anni della massima rivalità tra le due squadre, che oltre allo scudetto si sono trovate avversarie anche in finale di Coppa Italia e in un turno di Coppa dei Campioni. Il ragazzo bianconero non ha ancora 18 anni ed è al suo primo anno in Serie A. Il regista gialloblu, oggi commentatore tecnico per la Rai, in Veneto ha trascorso la sezione più ampia della carriera. La partita termina 1-1.

CAPITAN PIETRO



Una storia a rovescio, quella di Pietro Anastasi contro il Verona. Al suo primo appuntamento, nel 1968, va in rete ma è un gol di consolazione, arriva nel finale di gara e non evita la sconfitta della sua squadra. Al contrario, all'ultimo, nel 1976 scende in campo con la fascia da capitano (qui con il suo omologo veronese, Sergio Maddé), non riesce a segnare ma la Juve riesce comunque a conquistare l'intera posta.