Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola possiamo leggere un approfondimento sull'impatto della crisi da covid sul calciomercato. Basti innanzitutto pensare che la spesa totale della Serie A si è dimezzata rispetto alla scorsa stagione, mentre i club italiani sommati insieme hanno fatto registrare deficit di bilancio da record. Per quanto riguarda nello specifico la Juventus e il mercato di gennaio, la Rosea ricorda come l'anno scorso si siano spesi 35 milioni di euro per Kulusevski, mentre quest'anno la priorità è la cessione di Khedira o al limite qualche puntello low cost alla rosa. Inoltre la Figc ha allentato eccezionalmente le maglie sul valore minimo dell'indice di liquidità da rispettare per poter fare mercato regolarmente.