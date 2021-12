Il quotidiano olandese De Volkskrant ha paragonato lo stile di guida di, neo campione del mondo di Formula 1, a quello sul campo della leggenda del calcio Oranje,"Infinite - scrive Willem Vissers - sono le differenze tra i due. Cruijff, ad esempio, si rivelava nervoso durante le partite, mentre Verstappen è incredibilmente freddo in uno sport che richiederebbe tensione, mettendo in pericolo la vita. Guardate il suo spettacolare giro finale ad Abu Dhabi. Eppure Verstappen guida più o meno come Cruijff giocava a calcio. All'attacco. Senza esitazione. Con visibile piacere. Sfacciato. Per vincere, ma anche per intrattenere il pubblico, che entrambi credono fosse uno degli aspetti più importanti nello sport. A volte sento Max ridere quando grida qualcosa alla radio di bordo, a una velocità che farebbe girare la testa ai comuni mortali. A più di cinque anni dal suo primo successo a Barcellona, Max Verstappen è campione del mondo. Ha mantenuto la sua promessa. È una ricompensa per il talento, il coraggio, l'abilità tattica e l'originalità. In questo senso è totalmente cruijffiano", è scritto nell'articolo, ripreso dall'agenzia Dire.