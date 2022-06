I tifosi juventini attendono con ansia che vengano annunciati i primi colpi di questo mercato estivo, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che spiccano più degli altri. Ma le strade seguite dai dirigenti della Continassa portano anche in altre destinazioni, soprattutto in altri ruoli. Una di quelle che sta monitorando con attenzione Madama è quella relativa alla corsia di sinistra, con diversi profili che sono stati monitorati a lungo dai dirigenti della Vecchia Signora. Uno di questi è quello del terzino dell'AZ Owen Wijndal, individuato come valida alternativa a Destiny Udogie ma che è destinato a restare solamente un obiettivo, perchè stando a quanto riportato dal Telegraaf, il giocatore sarebbe ad un passo dal firmare con l'Ajax.