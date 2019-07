Matthijs de Ligt sarà, a meno di inaspettate sorprese, il prossimo acquisto della Juventus. Dopo aver rinforzato il centrocampo con gli arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal e di Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain, e dopo aver chiuso gli affari per Luca Pellegrini dalla Roma e per il ritorno di Gianluigi Buffon dal Paris Saint-Germain, è il difensore classe '99 il grande colpo dell'estate bianconera. Il più importante, il più atteso da tutti i tifosi. E, secondo quanto riportato dal De Telegraaf dall'Olanda, potrebbe chiudersi molto presto. SALE L'OFFERTA - A giudizio del quotidiano, infatti, la Juventus ha alzato l'offerta a 67 milioni di euro e sta lavorando sodo per convincere il club olandese con i bonus, per avvicinare i 75 milioni di richiesta dei Lancieri per il cartellino del difensore. L'idea della Juventus, infatti, è quella di annunciare l'arrivo di De Ligt entro il prossimo week-end e, in particolare, nella giornata di sabato, quando Cristiano Ronaldo farà ritorno a Torino dalle meritate vacanze.