A lanciare la bomba è il De Teelegraf, noto e ben informato quotidiano olandese. Dalle parti di Amsterdam si parla della Juve e del pazzo interesse per De Ligt:L'obiettivo è quello della Champions, per De Ligt e per la Juventus. E i numeri del centrale olandese sono quelli che farebbero nettamente comodo ai bianconeri: in attesa di capire se questo eventuale colpo possa escludere il possibile arrivo di Pogba o Milinkovic Savic, resta fuori dubbio che la Vecchia Signora - anche e soprattutto sul mercato - farà la voce grossissima. La notizia è stata confermata in serata anche da Sky Sport, secondo cui il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità a trattare coi bianconeri. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , la Juventus ha sempre creduto in questa trattativa, senza mai mollare.