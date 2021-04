Arriva un'indiscrezione di mercato inattesa e suggestiva. La lancia ​soccernews.nl, che racconta come la Juventus sia pronta a negoziare col Manchester United un'operazione che potrebbe portare Adrien Rabiot in Inghilterra. Uno scambio che porterebbe in bianconero Donny van de Beek, che non ha trovato il feeling giusto con mister Solskjaer. Van de Beek fu uno dei principali giustizieri della Juve nei quarti di finale di Champions del 2019, quando vestiva la maglia dell'Ajax, nonché un pezzo pregiato di quel mercato e delle sessioni successive.