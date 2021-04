1









Gli scarsi risultati raggiunti nel corso di questa stagione stanno mettendo pressione sulla dirigenza bianconera che in estate dovrà operare attentamente sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa senza svuotare le casse. Una delle ipotesi più accreditate è che la prossima sarà una sessione di calciomercato improntata principalmente sugli scambi. In questo senso, secondo il portale olandese ​soccernews.nl, starebbero lavorando Juventus e Manchester United. Da parte sua, il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto Adrien Rabiot, mentre i Red Devils potrebbero sacrificare il centrocampista olandese Donny van de Beek che non ha trovato molto spazio nella squadra di Solskjaer.