La Juventus sta per chiudere l'affare Matthijs de Ligt. Lo ha affermato lo stesso agente del difensore classe '99, Mino Raiola, che ha dichiarato che il proprio assistito vuole trasferirsi in bianconero, non appena il club si sarà accordato con l'Ajax per la cifra della cessione. Secondo quanto riportato da Algemeen Dagbland in Olanda, la Juventus è arrivata a offrire 65 milioni di euro, comprensivi di bonus, per il cartellino di De Ligt, ma il club olandese vuole alzare l'asticella fino a quota 75 per chiudere l'affare. Il difensore, comunque, è ormai a un passo dal trasferimento a Torino.