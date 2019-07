L'ultim'ora dall'Olanda è piuttosto chiara: Ajax e Juventus hanno trovato l'accordo economico per il trasferimento di Matthijs de Ligt, 70 milioni di euro. "I documenti sono sistemati. Trasferimento completato!", si legge sul Telegraaf.



NON IN RITIRO - Notizia rimbalzata anche in Italia (in cui si racconta ancora di qualche dettaglio da sistemare), e poi confermata dai movimenti del giocatore che non andrà in ritiro con l'Ajax, al via domani in Austria. L'accordo con il classe 1999 era già fatto, ora quello con il club olandese.