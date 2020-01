Secondo quanto riportato dal De Telegraph, il Real Madrid avrebbe messo le mani su Donny Van de Beek. Il centrocampista dell'Ajax sarebbe quindi ad un passo dal trasferimento in Spagna, anche se ciò non dovrebbe concretizzarsi prima della prossima estate. Un colpo in prospettiva, come sempre per giugno è il discorso che lega la Juventus a Paul Pogba. Sul francese, la concorrenza del Real ha sempre sancito un ostacolo per Paratici, ma qualora dovesse concretizzarsi ufficialmente il passaggio di Van de Beek in blanco, ecco che la Juventus si potrebbe trovare da sola nella corsa a Pogba.