Ci sono novità sul futuro di, il talento olandese di proprietà dellae prestato alla Sampdoria (con cui non ha però mai giocato) tornato in Olanda a metà ottobre e non più rivisto in Italia. Secondo il Voetbal International, dopo le voci secondo cui Ihattaren avrebbe addirittura lasciato il calcio, il giovane olandese vorrebbe riprendere l'attività da professionista e sarebbe tornato a lavorare con un personal trainer a Utrecht. Questo non avverrà quasi certamente con la Sampdoria, pronta a rescindere il contratto; molto difficile che succeda con la Juventus: anche i bianconeri starebbero pensando a questa possibilità. Il Voetbal International aggiunge che Ihattaren avrebbe deciso anche di, per entrare nella scuderia di Ali Dursun, procuratore anche di de Jong e van de Beek.