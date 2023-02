Secondo quanto riporta la stampa olandese, Mohamedsarebbe stato arrestato ad Amsterdam. L'accusa é quella di aggressione nei confronti dell'ex fidanzata.Il fantasista classe 2002, rientrato in bianconero dopo il prestito all'Ajax, è stato fermato ieri, dove era rientrato nel suo giorno libero per il proprio compleanno: l'accusa, si legge, è diSecondo le prime ricostruzioni, nella mattinata di oggi la polizia ha fatto irruzione per una perquisizione nella casa di Ihattaren, e sulla porta campeggia un cartello che invita il residente a ritirare le chiavi di casa in una stazione di polizia di Utrecht. Un portavoce della polizia si limita a parlare di "un uomo di 21 anni interrogato e in custodia" per non meglio specificato incidente domestico, riporta De Telegraaf.Perè il secondo arresto nel giro di pochi mesi. La prima volta risale a novembre scorso, quando il giocatore dellaera stato ammanettato perché sospettato di coinvolgimento in una minaccia: fu arrestato in una casa a Utrecht, dove si trovava in quel momento.