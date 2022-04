Secondo quanto riportato dal Telegraaf in Olanda, la Juve ha messo gli occhi su Ryan Gravenberch. Il centrocampista in estate lascerà certamente l'Ajax ed è conteso da due squadre su tutte: da una parte la Juventus, dall'altra il Bayern Monaco. Attualmente i bavaresi sembrano in vantaggio sui bianconeri, anche perché è già arrivata un'offerta ufficiale per il calciatore. Nagelsmann punterebbe forte su Ryan, che però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. La Juve lo segue ormai da 3 anni.