"Non solamente la giustizia italiana, che sia sportiva o penale, anche la Uefa ha da tempo aperto una sua indagine sulla Juventus, attraverso la Prima Camera del CFCB, l’organo di controllo finanziario di Nyon. Alla Uefa, però, non vogliono muoversi in totale autonomia, ma come annunciato nel comunicato diramato l’1 dicembre, lavorare in sinergia con le autorità italiane". È quanto scrive la Gazzetta, che aggiunge: molto probabile che da Nyon osservino con grande attenzione gli sviluppi, prima di eventualmente prendere dei provvedimenti verso il club bianconero.