di Andrea Giorgetti

La Serie A italiana è diventata terra di conquista per i giocatori stranieri. Come riporta un dato reso noto dal Corriere dello Sport, il 62% dei giocatori scesi in campo nella prima giornata di campionato non è nato nel nostro Paese. Di questo trend, addirittura in salita rispetto all’anno scorso, fa parte anche la Juve. Pare impossibile pensando al connubio storicamente attivo che la Juve ha con i giocatori nostrani. Basti sapere che fino a pochi anni fa si usava addirittura il termine Ital-Juve per sottolineare il rapporto storicamente proficuo tra madama e nazionale italiana. Come dimenticare gli azzurri-bianconeri di Spagna ’82 con Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Paolo Rossi trionfanti sotto gli occhi del Presdiente Pertini ed i più recenti eroi di Berlino, Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi e Del Piero. Le riforme politiche e calcistiche che hanno interessato l'Europa negli ultimi decenni hanno profondamente modificato il mercato del lavoro e, con l'allargamento dell'Unione Europea e l'apertura delle frontiere, anche la Juve è stata costretta a stare a passo con i tempi e le nuove tendenze. JUVE STRANIERA - Quello spogliatoio nel quale potevano risonare i dialetti provenienti da gran parte dello Stivale è divenuto un melting pot di culture e nazionalità. Il cambiamento è stato ponderato quanto repentino e ravvisabile soprattuto nell’ultimo lustro. Chi può portare a memoria la prima Juve di Antonio Conte (stagione 2011/12) ricorderà una preponderante presenza di giocatori nostrani tra leader e gregari: Pirlo, Bonucci, Chiellini, Matri, Pepe, De Ceglie, Padoin, solo per citarne alcuni. Negli anni successivi, la linea azzurra è stata abbandonata in forza di una visione più internazionale: è stato il mercato delle grandi stelle ad inaugurare questo cambiamento: da Tevez a Mandzukic, da Dybala a Douglas Costa, da Ronaldo a De Ligt. Ora, per uno strano scherzo del destino (o forse no), l’esordio di Conte sulla panchina dell’Inter, ha visto in campo con la maglia dei nerazzurri ben 7 italiani tra titolari e panchinari. Sembra che la storia stia scherzando con gli elementi e le reciproche rivalità: nell’anno in cui la Juve continua il proprio percorso di internazionalizzazione, l’Inter diventa un’Ital-Inter. Dopo Asamoha, Marotta e Conte c’è dunque una nuovo analogia, o meglio, una nuova caratteristica tra quello che una volta era il mondo Juve e l’odierna Inter. Che non stiano diventando un po’ troppe?