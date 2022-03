Alla ribalta delle cronache, nelle ultime settimane, per l’intervento su Rabiot, tanto discusso, in allenamento, prima della gara di Champions League contro il Villarreal. Diego Stramaccioni, però, da tempo viene aggregato con il gruppo della Prima squadra, per svolgere gli allenamenti, e ieri è salito in aereo con il gruppo di Allegri, dopo essere stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina di questa sera.



Diego Stramaccioni è un centrale difensivo roccioso e mobile, in forza all’Under 23. Punto di riferimento, Giorgio Chiellini, come dichiarato in un’intervista a Juventus Tv. È arrivato in bianconero in estate, dalla Vis Pesaro, e ha disputato 18 partite stagionali con la maglia bianconera. Al di là di come andrà questa sera, un primo importante traguardo, segno che il percorso di crescita intrapreso è quello giusto.