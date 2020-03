3









Poco più di sei mesi fa Federico Chiesa aveva detto si alla Juve: era tutto fatto. Quasi, tutto. Perché mancava l'ok del nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso che non è mai più arrivato. Nel giro di qualche mese sono cambiate molte cose: quel Dybala che sembrava a un passo dall'addio alla Juve si è ripreso la squadra e ora è al centro del progetto, la Juve ha anticipato tutti per Kulusevski in arrivo nella prossima stagione e su Chiesa sono piombate anche Inter e Bayern Monaco.



IL VALORE - Il nuovo scenario però non ha fatto indietreggiare Fabio Paratici nemmeno di un passo, come riporta Calciomercato.com. Nonostante le richieste di Commisso possano essere più alte rispetto a quando l'estate scorsa Chiesa stava per firmare con i bianconeri: la Juve stava chiudendo l'acquisto del giocatore per circa 50 milioni di euro, oggi chi si vuole sedere al tavolo della Fiorentina deve presentarsi almeno con 70 milioni. Tutto da rifare ma tutto ancora in piedi. La Juve non molla Chiesa, nonostante rispetto a un anno fa siano cambiate un po' di cose.