L'Inter ha tremato contro il Torino, ma dopo aver incassato il momentaneo pareggio granata ha avuto la forza di andare a segnare il 2-1 con Lautaro Martinez, conservando saldamente il primato in classifica sulle inseguitrici Milan e Juventus. Un incontro che non ha visto sulla panchina nerazzurra lo squalificato Antonio Conte. Così ha parlato di lui nel postpartita il suo vice Cristian Stellini: "Interviene sempre, non esistono pause. È la nostra guida e la nostra forza, deve essere così. Ci aspettavamo questa partita fosse complessa e alla fine ha fatto i complimenti ai ragazzi, spiegando che ci saranno altre partite così. Lavoriamo per supportare le sue idee, il lavoro è tanto e ci mettiamo grande impegno".



LE PAROLE DEL MATCH WINNER - Così invece Lautaro sullo scudetto: "Oggi abbiamo dimostrato che siamo pronti per cose importanti. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere il campionato."