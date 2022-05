Dall'Inter... all'Inter. La finale di Coppa Italia di mercoledì sera avrà un sapore speciale per tutti i giocatori della Juve, a caccia di un trofeo che darebbe un senso a una stagione con più ombre che luci, ma per qualcuno, per un motivo o per l'altro, potrebbe contare ancora di più. Adrien Rabiot, per esempio, con i nerazzurri ha un conto in sospeso, quello racchiuso nella diretta - e del tutto inattesa - polemica creata tramite un post sui social al termine dell'ultimo derby d'Italia, con il francese capace di diventare in pochi istanti il nuovo idolo della tifoseria bianconera dopo un attacco per nulla velato alla gestione arbitrale della gara: "Ottima partita, bravi tutti! Peccato il risultato, ma è difficile giocare 11 contro 12!", aveva scritto su Instagram il 3 aprile scorso l'ex PSG, grande protagonista di un match che la Vecchia Signora aveva dominato per lunghi tratti senza però riuscire a portare a casa una vittoria che avrebbe potuto rimescolare tutte le carte della corsa scudetto.



Al di là del momento di palese fastidio, per Rabiot quella sfida contro l'Inter ha segnato un vero e proprio punto di svolta in una stagione complicata, nella quale comunque è sempre stato tra gli uomini più impiegati da Massimiliano Allegri. Uscito dal terreno di gioco come migliore in campo, da quella notte amara il classe 1995 sembra aver cambiato marcia: pur essendo ancora a secco di gol, il centrocampista ha dimostrato più volte di sapersi prendere il reparto sulle spalle, con quella grinta e quella determinazione che solo in rare occasioni aveva mostrato alla Juve, iniziando a convincere delle sue reali qualità anche i più scettici. In scadenza nel 2023, Rabiot non è ancora certo di poter restare a Torino anche la prossima stagione. Molto dipenderà dai movimenti in entrata e in uscita nella mediana, il reparto che più di tutti reclama rinforzi di peso. Ma molto dipenderà anche dalle sue ultime prestazioni, a partire da quella che metterà in campo tra poco più di 36 ore allo Stadio Olimpico, dove partirà ancora da titolare. E se il Rabiot che indosserà la maglia bianconera a Roma sarà lo stesso visto nell'ultimo derby d'Italia beh, allora i dubbi sulla sua permanenza potrebbero davvero ridursi all'osso.