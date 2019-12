Your browser does not support iframes.









E' stato un anno intenso. Un anno ricco di gioie, ma anche con qualche dolore. L'Ajax e l'Atletico, l'Inter e la Supercoppa. Poi Sarri, Allegri, il mercato e mille emozioni, tra una vittoria e l'altra. Tanto è cambiato dall'ultimo Natale e, affacciandoci a quello del 2019, - oltre ai consueti e sentiti auguri - non si può che fare un riepilogo per estrapolare i 10 momenti più significativi degli ultimi mesi. Belli o brutti che siano. Cadersi e rialzarsi, sbagliare e imparare, ma anche vincere e di conseguenza gioire, lottando per portare a compimento ogni obiettivo. E' la storia della Juve, anno dopo anno. E anche il 2019 non è stato da meno...



I 10 momenti più significativi del 2019: eccoli nella nostra gallery.