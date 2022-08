Continua il periodo no per il Manchester United, annichilito dal Brandtford nell'ultima uscita stagionale per 4-0. Tra i giocatori che hanno provato a dare una scossa c'è anche Cristiano Ronaldo, sempre più insoddisfatto del suo momento attuale. Proprio per questo, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Times, il tecnico dei Red Devils Ten Hag avrebbe dato il via libera alla cessione del portoghese.