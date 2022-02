Avrebbe del clamoroso la notizia che sta rimbalzando in queste ore dall'Inghilterra e che, piano piano sta prendendo sempre piu piede anche in Spagna. Si tratterebbe della trattativa che potrebbe portare Zinedine Zidane a sedere sulla panchina del Psg nella prossima stagione, costantemente corteggiato dal club transalpino che però, dovrà fare i conti con la Nazionale francese, da sempre chiodo fisso di Zizou. Ma in queste ore, starebbe emergendo una clamorosa indiscrezione che potrebbe far cambiare le idee dell'ex allenatore del Real. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror e ripreso anche da Marca, Zidane avrebbe fatto sapere di accettare la destinazione del club parigino solamente nel caso in cui venga ingaggiato anche Cristiano Ronaldo.