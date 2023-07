Il trasferimento di Rice all'Arsenal ha dato il via libera al mercato del West Ham, che ora punta il centrocampista della Juve Dennis Zakaria. Stando a quanto riportato in queste ore da Sky Sport Uk però, gli Hammers non starebbero seguendo solo questa pista, ma sembrano aver individuato una valida alternativa allo svizzero in Scott McTominay del Manchester United.