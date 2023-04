Nonostante l'ultima parte di stagione sia stata piuttosto positiva per Dusan Vlahovic, il suo futuro all'ombra della Mole resta comunque ancora in forte dubbio. In Inghilterra, infatti, sono pronti a scommettere che l'attaccante serbo possa approdare in Premier e stando a quanto riportato da Four Four Two, in caso di una concreta offerta da parte dell'Arsenal DV9 non rifiuterebbe la destinazione.