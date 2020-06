1









Jack Grealish ha parlato in un'intervista a expressandstar. Il capitano dell'Aston Villa ha dato un parere particolare sulle gare a porte chiuse, citando anche Cristiano Ronaldo: "Adoro tutto questo, adoro quando le persone sono dietro di me e mi prendono di mira. Ricordo sempre quando ero un bambino - e non sto dicendo che io sia vicino al suo livello - ma Cristiano Ronaldo era solito venire a giocare contro l'Aston Villa con il Manchester United e i tifosi se la prendevano sempre con lui. Lui si era abituato a vivere di quello e anche io cerco di scatenare l'odio dei tifosi".



FOLLA VIRTUALE - "Per me non ci sarebbe problema, ma se alla fine venisse deciso tutto al voto lascerei la scelta ai miei compagni di squadra. A me non cambierebbe nulla".